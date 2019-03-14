5 معلومات عن حقل غاز "نور" الجديد الذي اكتشفته "إيني" في البحر المتوسط

كتب- أحمد السيد:

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حقل غاز جديد، في منطقة امتياز شمال سيناء "نور"، بالبحر المتوسط.

وبحسب ما قالته الشركة، فإنها لم تختبر البئر الجديد، وجاري تقييم ما فيه من احتياطيات، لكنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة ومكثفة عن البئر.

وهذه هي أبرز المعلومات المتوفرة عن الحقل الجديد حتى الآن:

1- الحقل يقع في البحر المتوسط على بعد حوالي 50 كيلو متر شمال سيناء.

2- تتوزع ملكية امتياز نور البحري، بواقع 40% لشركة إيني الإيطالية، و25% لشركة بي بي، و20% لمبادلة الإماراتية، و15% لثروة للبترول.

3- قال مصدر مسؤول في الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لمصراوي، إن الشركات العاملة في امتياز نور ستحفر بئرا استكشافية ثانية لتحديد حجم احتياطيات الغاز في الطبقة التي تحمل كميات من الغاز وتقع أعلى الحقل الأساسي.

4- بحسب المصدر، فإن النتائج المبدئية للطبقة الجديدة تشير إلى أن احتياطيات الغاز فيها تبلغ نحو نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، "إلا أنه مع الانتهاء من حفر البئر الاستكشافية الثانية سيتم الإعلان عن النتائج الرسمية".

5- قالت إيني الإيطالية إنها ستبدأ دراسات الجدوى من أجل الإسراع في استغلال هذه الموارد الجديدة بعد الانتهاء من تقييم الاكتشاف.

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