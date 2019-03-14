هلا صقر: "التجاري وفا إيجيبت" يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه تمويلات في 2019

الدار البيضاء- منال المصري:

قالت هلا صقر، العضو المنتدب لبنك التجاري وفا إيجيبت، إن البنك يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه تمويلات جديدة خلال العام الجاري، لتمويل قطاعات مختلفة مثل التشييد والبناء والصناعة والكهرباء وغيرها من المشروعات المختلفة.

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش، المنتدى الدولي السادس "التنمية في أفريقيا" المقام في الدار البيضاء بالمغرب، إن البنك شارك بنسبة 75% من إجمالي القروض المشتركة في العام الماضي بحجم تمويلات بلغ 3 مليارات جنيه وذلك لدعم المشروعات التنموية المختلفة التي تساهم في زيادة الإنتاج وتشغيل أيدي عاملة.

وقالت إن محفظة عملاء البنك تبلغ حاليا 150 عميلا من بينهم 120 عميلا في محفظة التجزئة المصرفية، وإن البنك يعمل على جذب عملاء جدد.

وأضافت أن البنك قام بالاستثمار في البنية التكنولوجية بالاستعانة بأفضل الأنظمة التكنولوجيا العالمية بهدف توسع البنك في إطلاق منتجات إلكترونية مختلفة لتحقيق الشمول المالي وجذب عملاء جدد من خارج الجهاز المصرفي.

وقالت إن البنك لديه ميزة تنافسية لدعم الصادرات المصرية في قارة أفريقيا؛ بفضل وجوده في 14 دولة أفريقية من بينها مصر، وسيتم توقيع مذكرة مع هيئة الاستثمار؛ لدعم سبل التعاون لزيادة الاستثمار في أفريقيا ودعم الصادرات.

وأكدت وجود مفاوضات مع عدة جهات تمويلية للحصول على قروض دولارية لإعادة ضخها في مصر.