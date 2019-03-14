التجاري وفا إيجيبت يستهدف زيادة فروعه إلى 150 فرعا بنهاية 2020

الدار البيضاء - منال المصري:

قالت هلا صقر العضو المنتدب لبنك التجاري وفا إيجيبت، إن البنك وضع استراتيجية لمدة 5 سنوات تنتهي في 2022، تستهدف نمو أعماله في أنشطة تمويل التجزئة المصرفية والمشروعات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأشارت صقر، في تصريحات على هامش انعقاد المنتدى السادس الدولي للتنمية في أفريقيا، المقام في المغرب، إلى أن خطة البنك تعتمد على دراسة دقيقة للسوق المصري بالتعاون مع شركة الاستشارات العالمية "ماكينزي" ليصبح البنك من ضمن أكبر 10 بنوك بالسوق المصري.

وأكدت أن خطة البنك تستهدف تحقيق الانتشار الجغرافي في مصر ليصل عدد الفروع إلى 150 فرعا في نهاية 2020 مقارنة بـ 56 فرعا حاليا.

واضافت أن الحصة السوقية للبنك تبلغ 1% من إجمالي السوق المصري مستهدفا مضاعفاتها طبقا لخطة البنك.