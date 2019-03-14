محسن عادل: مصر تسعى لزيادة التعاون الاقتصادي والاستثماري مع أفريقيا

الدار البيضاء -منال المصري:

قال محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن روية مصر لزيادة دخول الاستثمارات المصرية إلى أفريقيا تركز على 5 محاور تشمل إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار إلى الدول الأفريقية وتعمل مصر حاليا على الانتهاء من إنشائه .

وأضاف عادل، خلال كلمته في المنتدى السادس الدولي إفريقيا والتنمية الذي ينعقد في المغرب، أن المحاور تتضمن وجود البنك المصري لتنمية الصادرات الذي يساهم في توفير الخطوط الائتمانية لتمويل المصدرين المصريين لدخول الصادرات المصرية إلى السوق الأفريقي.

والمحور الثالث يتمثل في إنشاء خطوط لوجيستية لتسهيل نقل البضائع المصرية إلى أفريقيا ودخول الوردات الأفريقية للسوق المصري كما تمتلك مصر روية واضحة أين تستثمر وفِي اَي مجال، بحسب عادل.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر تعمل على طرح أكبر منطقة استثمارية في نويبع لتكون بوابة التعاون مع القارة السمراء.

وأكد محسن عادل على أن رؤية مصر تركز على تحقيق التنوع والتكامل بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى خبرتها في قطاع الغاز والطاقة النظيفة وإنشاء العديد من المحطات الشمسية بقدرات مرتفعة .

وطلب محسن عادل أن تضمن توصيات المؤتمر إنشاء هيئة لضمان الصادرات لدعم التجارة بين الدول الافريقية .

وأكد الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار على أهمية وجود منظومة بنكية متكاملة للعمل فى الدول الأفريقية على غرار التجاري وفا بنك، الذي يتواجد في 14 دولة أفريقية أهمها مصر بما يعمل على تعزيز عمليات تمويل التجارة الخارجية بين دول القارة.