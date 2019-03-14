وزيرة التضامن تبحث مع البنك الدولي إنجازات مشروع "تكافل وكرامة"

القاهرة- مصراوي:

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بعثة البنك الدولي برئاسة مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك في مصر واليمن وجيبوتي، وفريق عمل متخصص في برامج الدعم النقدي وشئون التأمينات والمعاشات، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الخميس.

وقالت الوزارة إن الاجتماع ناقش إنجازات برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" ضمن سياسات الحماية الاجتماعية والحد من الفقر التي تتبناها الحكومة منذ بداية تطبيق البرنامج في مارس 2015.

وأضافت الوزارة أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5630 قرية ونجع، وتم إدراج موازنة البرنامج في الموازنة العامة للدولة بما يعكس حرص الحكومة على إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية واهتمامها بالاستثمار في الأجيال القادمة خاصة في مجالي صحة وتعليم وتغذية الأطفال.

كما تناول الاجتماع موضوعات مشتركة بين الجهتين بينها تعزيز آليات الحماية والرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة لإتاحة الوقت والجهد للأمهات للالتحاق بسوق العمل وتقوية سبل التمكين الاقتصادي ضمن تطوير منظومة الحماية تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي.

وعرضت والي، جهود الوزارة في توحيد جميع برامج الدعم والمساعدات الاجتماعية في إطار تحسين سبل الإستهداف ليصل الدعم إلى المستحقين من الأسر الفقيرة والفئات غير القادرة على العمل، وترشيد إستخدام موارد الدعم المتاحة.

وأكدت والي، أهمية تطوير القدرات المؤسسية والموارد البشرية بالوزارة لاستيعاب التطور الإداري والتكنولوجي المطلوب لعمليات التطوير، وأهمية إعلاء قيمة العمل لدى الفئات القادرة على العمل وحثهم على السعي للتخرج من برامج الدعم إلى برامج التمكين الاقتصادي والعمل والانتاج، وقد بدأت الوزارة بالفعل بالتعاون مع القطاع الخاص لاقتراح برامج عمل جاذبة تحفز الشباب للإلتحاق بسوق العمل.

وخلال اللقاء، ركزت مسؤولة البنك الدولي، على أهمية الدمج المجتمعي والمساواة بين كافة فئات المجتمع لسد الفجوات الإقليمية بين المناطق الجغرافية المختلفة، والفجوات العمرية بين النشء والشباب والبالغين، والفجوات القائمة على أساس النوع الاجتماعي أو الإعاقة أو غيرها من الاختلافات.