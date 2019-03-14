السويس للأسمنت: 10 ملايين جنيه خسائر مصنع القطامية بسبب انهيار حاجز ترابي

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة السويس للأسمنت، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تكبدت خسائر مبدئية بقيمة 10 ملايين جنيه، في مصنعها بالقطامية، نتيجة انهيار حاجز ترابي حول واحدة من بحيرات معالجة مياه الصرف الصحي وتقع على طريق القاهرة – العين السخنة.

وأوضحت الشركة أن انهيار الحاجز الترابي لبحيرة معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لإحدى محطات المعالجة بمنطقة القاهرة الجديدة، تسبب في تسرب 1.5 مليون متر مكعب من المياه المعالجة والتي وصلت إلى حدود مصنع القطامية.

وأضافت الشركة، أن المياه تسببت في انهيار جزء من السير الخاص بنقل الحجر الجيري إلى المصنع (حوالي 350 متر) والذي اقتلع بكامل مكوناته، بالإضافة إلى قطع كابلات الكهرباء وتدمير أعمدة الإنارة، وهدم طريق أسفلتي بسبب تغطية المياه له.

ولم ينتج عن هذه الواقعة خسائر بشرية لعدم تواجد عاملين في هذا المكان وقت الواقعة، بحسب بيان الشركة.

وأشارت الشركة، إلى أنها سبق وقامت بعمل عدة تقييمات مخاطر ومخاطبات وشكاوى في هذا الشأن من 2010، نتج عنها أن محطة معالجة المياه بنت حواجز ترابية لكنها لم تفي بالغرض.

وتعمل شركة السويس للأسمنت، في إنتاج مواد البناء، وتأسست في 1979.

وخلال العام الماضي، تحولت الشركة من الخسارة للربح، لتسجل أرباحًا في 2018، بقيمة 121.43 مليون جنيه مقابل 1.13 مليار جنيه خسائر خلال 2017.