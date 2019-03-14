رئيس التجاري وفا بنك: تحفيز الاستثمار والتكامل الاقتصادي يدفع عجلة النمو في أفريقيا

رسالة المغرب- منال المصري:

قال محمد الكتاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك المغربية، إن قارة أفريقيا أمل العالم في التنمية وسط التحديات التي تواجه العديد من دول العالم والاقتصاد الدولي ومناطق إقليمية مختلفة.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة السادسة للمنتدى الدولي "أفريقيا والتنمية"، الذي يعقد في الدار البيضاء بالمغرب، وينظمه التجاري وفا بنك، بمشاركة أكثر من ألفي مشارك من 30 دولة بحضور وفد من مصر على رأسهم محسن عادل رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وبحضور قيادات من دول أفريقية مختلفة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة التجاري وفا بنك، خلال كلمته إنه من الضرورة الاهتمام بالإصلاحات الهيكلية لدعم تحفيز الاستثمار ودفع النمو في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أهمية الاندماج والتكامل الاقتصادي بين دول القارة ودعم مفهوم ريادة الأعمال وتمكين المرأة وسهولة الوصول إلى الموارد.

وأضاف أن اللقاءات الثنائية التي ستعقد خلال منتدى أفريقيا والتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بين دول القارة السمراء بما يسهم في دعم الاستثمار وتعزيز فرص العمل والتكامل والاندماج بين دول القارة مؤكدا أن القارة الأفريقية غنية بثرواتها الطبيعية ومواردها البشرية.

وقال جوليوس مادا بيو، رئيس سيراليون، إن أفريقيا تحتاج لدعم الاستثمار الخاص لحصد ثمار أهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار في التعليم والصحة والتنمية البشرية لرفع نسب نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية.

وأضاف أن نحو 51% من تعداد دولة سيراليون من النساء، وأنه يهتم بتوفير الحماية الاجتماعية لهن وللفئات الأكثر احتياجا ودعم تمكين المرأة.

وأضاف رئيس سيراليون، أن أفريقيا تحتاج سنويا لنحو 200 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية، لتعداد سكاني يبلغ نحو 1.2 مليار نسمة.