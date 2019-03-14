"القابضة المعدنية" تتوقع 1.3 مليار جنيه من استغلال قطعة أرض في القاهرة الجديدة

كتبت – شيماء حفظي:

وقع مدحت نافع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بروتوكول تعاون مع مازن حسن نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشؤون المالية والإدارية، لاستغلال قطعة أرض مملوكة للشركة على مساحة مليون متر مربع بطريق القاهرة - السويس الصحراوي بمدينة القاهرة الجديدة.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان اليوم الخميس، إنه تم الاتفاق بين الشركة القابضة والهيئة على تقسيم الأرض إلى قطع أراضي سكنية صغيرة شاملة الخدمات، وأن تعد الهيئة المخطط التفصيلي لقطعة الأرض وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية وتوفير مصادرها.

ونص البروتوكول على أن تتولى الهيئة طرح الأراضي السكنية الواقعة ضمن هذه المساحة بنظام القرعة العلنية، وطرح الأراضي الخدمية الواقعة بذات المساحة، وفق خطة طرح الأراضي الخاصة بها، وفقًا للبيان.

وأضافت الوزارة في بيانها، أنه وفقا للبروتوكول، تسدد هيئة المجتمعات العمرانية 50% من حصيلة القيمة البيعية لقطع الأراضي (سكني – خدمي) التي يتم بيعها بالفعل، لصالح الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ويبلغ نصيب الشركة تقديريا نحو 1.3 مليار جنيه.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع عصام الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور رئيسي الشركتين القابضتين للتشييد والتعمير والصناعات المعدنية، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجهات التابعة للوزارتين، خاصة في مجال التطوير العقاري والمقاولات.