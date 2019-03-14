الدولار يهبط في 4 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، في 4 بنوك عاملة في مصر مع بداية تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه مع نهاية تعاملات الأمس، فيما استقر سعر العملة الأجنبية في 6 بنوك أخرى عند نفس المستوى.

وانخفض سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي، قرشًا واحدًا، ليصل إلى 17.36 جنيه للشراء و17.46 جنيه للبيع.

وانخفض سعر بيع الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 4 قروش، بينما ارتفع قرشا واحدا للشراء، ليسجل اليوم 17.43 جنيه للشراء، مقابل 17.42 جنيه للشراء، بينما تراجع إلى 17.48 جنيه، مقابل 17.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس عند 17.37 جنيه للشراء، و17.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 17.38 جنيه للشراء و17.48 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.