محمود السقا مرشحا لمنصب العضو المنتدب في بنك مصر إيران

كتبت- منال المصري:

قالت ثلاثة مصادر مصرفية، لمصراوي، إن محمود السقا رئيس قطاع بنوك الاستثمار وتمويل الشركات الكبرى في البنك العربي الأفريقي الدولي، مرشح لتولي منصب العضو المنتدب في بنك مصر إيران خلفا لعمرو طنطاوي.

وأوضحت المصادر أن السقا يقترب بقوة من المنصب الجديد في حالة الحصول على الموافقات من الجهات المختلفة.

وكان البنك المركزي رفض التجديد لعمرو طنطاوي لمدة 6 أشهر بشكل استثنائي بعد انتهاء فترة عمله رسميا بالبنك في منتصف يناير الماضي.

وكان عمرو طنطاوي تولى رسميًا في يناير 2015 منصب العضو المنتدب بالبنك خلفا لحمدي موسى، وذلك بعد ما كان يشغل مدير عام الفروع بالبنك.

ويتوزع هيكل ملكية بنك مصر إيران بواقع 29.93% لبنك الاستثمار القومي، و16.06% مصر للتأمين، و13.87% شركة مصر لتأمينات الحياة، ونحو 40.14% للشركة الإيرانية للاستثمار الأجنبي المملوكة للحكومة الإيرانية.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا العام الماضي بتعيين أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام رئيسًا للبنك خلفا لإسماعيل حسن.

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