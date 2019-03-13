شعبة الأدوية ترفع مذكرة للحكومة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المصانع

كتبت- منار الرخ:

قال علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة سترفع مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية لعرضها على وزارتي التجارة والصناعة والمالية لإيجاد حلول لمشاكل صناعة الدواء في مصر، والتدخل في حل مشاكل القيمة المضافة لصناعة الأدوية.

وأضاف عوف ، خلال الندوة المنعقدة حاليًا بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة،أن المذكرة تتركز على أهم المشاكل الخاصة بالقيمة المضافة للدواء المستورد وكذلك مشاكل تطبيق القيمة المضافة، وعرض الملف على لجنة الصحة بمجلس النواب.

وأوضح عوف،أنه تم مناقشة تطبيق القيمة المضافة علي المكملات الغذائية وكذلك الخليط ومدخلات الصناعة، على أن يتم مناقشة الأراء ووجهات النظر بعد الندوة لإيجاد حلول.

وأشار عوف، إلى أنه بالنسبة للدواء المستورد فهو معفى من ضريبة القيمة المضافة مقارنة بالمنتج المحلي وهو أمر غير عادل، في الوقت الذي تشجع فيه الدولة الصناعة الوطنية.