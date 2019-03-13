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    البنك الزراعي: تغطية 156 ألف عميل بمظلة شهادة أمان

    03:36 م الأربعاء 13 مارس 2019
    البنك الزراعي: تغطية 156 ألف عميل بمظلة شهادة أمان

    احتفالية البنك

    كتبت – منال المصري:

    قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم الأربعاء، إن البنك نجح في تغطية أكثر من 156 ألف عميل بالمظلة التأمينية لشهادة أمان ويستهدف الوصول إلى 200 ألف عميل بمختلف المحافظات قريبا.

    وأوضح القصير، خلال احتفالية توزيع جوائز السحب الثالث لشهادات أمان والبالغة 40 جائزة لعملائه، أن شهادة أمان لها أهمية اجتماعية، وأن البنك المركزى المصري يدعم التوسع المستمر فى طرحها لزيادة العدد المشمول بالمظلة التأمينية لها بالوصول لنحو 15 مليون مصري.

    وأضاف أن دور البنك يهدف لتنمية الفئات الأولى بالرعاية مثل عمال اليومية والفلاحين وصغار المزارعين تحقيقا لمبدأ الشمول المالي من خلال المشاركة الفعالة في إطلاق شهادة أمان المصريين أو من خلال اتفاقيات تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المبرمة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

    وكانت أربعة بنوك حكومية هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بدأت في إصدار شهادة أمان، في مارس من العام الماضي، لتوفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة.

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