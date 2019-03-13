متحدث الزراعة: زيادة مساحة الأرز بأصناف تتحمل الجفاف والمياه المالحة

كتبت- دينا خالد:

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، لمصراوي، إن وزارة الزراعة، قررت زيادة المساحة المزروعة بالأرز في موسم 2019 إلى 1.1 مليون فدان، مقابل حوالي 800 ألف فدان في 2018.

وأضاف القرش، أن وزارة الزراعة ملتزمة بنفس المقنن المائي للمساحات التي تمت زراعتها العام الماضي، وأن المساحة الإضافية في العام الجاري، ستزرع بأصناف تقاوي جديدة تتحمل المياه المالحة وتستهلك كميات أقل بكثير من المياه.

"إحنا ملتزمين بنفس المقررات المائية التي وافقت عليها وزارة الري.. والمساحة الجديدة ستزرع بتقاوي جديدة معدلة تستهلك مياه أقل تعادل المياه التي تستهلكها زراعات الذرة، وتتحمل الجفاف، وتقاوي يمكن ريها بالمياه المالحة"، بحسب ما قاله القرش، لمصراوي.

وقررت وزارة الزراعة تقليل مساحة الأرز المزروعة في العام الماضي إلى حوالي 840 ألف فدان بدلا من مليون و100 ألف فدان، من أجل ترشيد استهلاك المياه.

وساهم خفض مساحة زراعة الأرز في ارتفاع أسعاره في السوق المحلي، كما أن وزارة التموين طرحت أكثر من مناقصة في الفترة الماضية لاستيراد الأرز من أجل سد احتياجات السوق.

ودائما ما تعلن وزارة الري قبل بداية موسم زراعة الأرز عن خفض المساحة المزروعة، لكن المزارعين لا يلتزمون بهذه المساحة، وحددت الوزارة المساحة المقررة للموسم قبل الماضي بحوالي 1.1 مليون فدان، لكن المساحة الفعلية وصلت إلى 2 مليون فدان.

وتحظر الحكومة تصدير الأرز بكافة أنواعه من أجل توفيره في السوق المحلي، ولكن تهريبه وتخزينه واحتكاره من بعض التجار، أدى خلال العامين الماضيين، إلى مضاعفة سعره.