"بوينج" تخسر 24 مليار دولار في يومين بعد سقوط الطائرة الإثيوبية

كتبت- ياسمين سليم:

خسرت أسهم شركة بوينج الأمريكية نحو 24 مليار دولار في يومين بعد حادث تحطم إحدى طائرتها في إثيوبيا، وفقًا لما قالته وكالة بلومبرج الأمريكية.

وتحطمت يوم الأحد الماضي طائرة بوينج 737 ماكس8 التابعة لشركة الخطوط الجوية الأثيوبية، بعد دقائق من إقلاعها من إثيوبيا، وقتل جميع من كانوا على متنها، وعددهم 157 شخصًا.

وأعلنت سلطات الطيران المدني في العديد من الدول قررت منع هذا الطراز من التحليق في أجوائها بعد الحادث، حيث أن الحادث هو الثاني في 5 أشهر لنفس الطراز.

وقالت هيئة الطيران المدني المصرية في بيان يوم الأربعاء إنها اتخذت قرارا احترازيا بمنع عبور وهبوط وإقلاع طائرات بوينج من طراز ماكس 737 في الأجواء والمطارات المصرية.

وسجل هبوط سهم الشركة أسوأ هبوط له في يومين منذ عقود، ليصل إجمالي ما فقدته الشركة من قيمتها السوقية 24 مليار دولار، بحسب بلومبرج.

وكان السهم يتداول قبل الحادثة عند 422 دولارًا، لكنه أغلق أمس عند 375 دولارًا ليتراجع بنسبة 11.1% في يومين.

وبحسب بيانات بلومبرج فإن الشركة خسرت نحو 37 مليار دولار من قيمتها في أسبوع واحد.

وشركة بوينج هي أكبر شركة لصناعة الطائرات في العالم، وهى أكبر شركة مصدرة في أمريكا.