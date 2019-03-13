البريد يشارك في اجتماع قيادات المؤسسات البريدية في تونس

كتب- محمد علاء الدين:

تشارك الهيئة القومية للبريد في اجتماع قيادات المؤسسات البريدية ومنتدى تحول القطاع البريدي الأفريقي في تونس خلال الفترة من 12 إلى 15 الشهر الجاري، بدعوة من منظمة الاتحاد الأفريقي، بحسب بيان من الهيئة اليوم الأربعاء.

وقال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة البريد، إن دعوة مصر إلى هذه الاجتماعات جاءت بناء على إنها أحد النماذج الرائدة في مجال التحول الرقمي في القطاع البريدي، وتمثل تجسيدًا واضحًا للدور الإقليمي والدولي.

وأوضح الصغير، أنه تم استعراض الإنجازات التي حققها البريد في مجال التحول الرقمي والتجارة الإلكترونية والدمج المالي، وأن الاجتماعات توفر فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين كافة الإدارات البريدية المشاركة في مجالات تقديم الخدمات البريدية وتطبيق التحول الرقمي.

وأضاف أن التحول الرقمي، أصبح ضرورة لاغنى عنها في تطوير الخدمات البريدية وتطبيق الشمول المالي عبر إنشاء آلية عمل تضامني بين المؤسسات البريدية حول العالم في ظل وجود الاتحاد البريدي الأفريقي الشامل والاتحاد البريدي المتوسطي باعتبارهما منصتي التعاون البريدي الاقليمي.

يذكر أن هذه الاجتماعات جاءت بالتعاون مع السفارة الفرنسية بتونس والوكالة الفرنسية لتطوير العمل الدولي بالتنسيق مع البريد التونسي، لاستعراض فرص تطوير التعاون مع فرنسا والاستفادة من خبراتها في التكنولوجيا الرقمية والتجارة الالكترونية وتحويل الأموال والمدفوعات عبر الموبايل والتنمية المستدامة واللوجستيات.

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