ارتفاع البلطي وتراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهًا واحداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 24 جنيهًا و25.5 جنيه، كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و180 جنيهًا.

وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الجمبري 15 جنيهًا، ليتراوح بين 275 و325 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك المكرونة 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما انخفض سعر كيلو البوري جنيهًا واحداً، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيها، وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.