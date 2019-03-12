ارتفعت بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشين، في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

وزاد سعر العملة الأمريكية، قرشين، في بنك قناة السويس، إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.