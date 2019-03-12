  • عاجل:"المشهد ده ميتكررش".. كامل الوزير في قطار الدرجة الثالثة بأول يوم عمل (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    ارتفعت بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

    05:01 م الثلاثاء 12 مارس 2019
    ارتفعت بـ"قناة السويس".. أسعار الدولار في 11 بنكا مع نهاية التعاملات

    أرشيفية

    كتبت- دينا خالد:

    ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، قرشين، في بنك قناة السويس، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه في تعاملات الصباح، فيما استقر السعر في 10 بنوك أخرى.

    وزاد سعر العملة الأمريكية، قرشين، في بنك قناة السويس، إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

    سعر الدولار أسعار العملات

    الخبر التالى:

    موسم عيد الأم ينعش مبيعات الملابس مع اقتراب نهاية الأوكازيون الشتوي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان