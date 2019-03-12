هشام توفيق: افتتاح محلج الفيوم بعد تطويره خلال 10 أيام

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم افتتاح محلج الفيوم بعد تطويره خلال 10 أيام.

وأضاف توفيق خلال ندوة بجمعية رجال الأعمال اليوم الثلاثاء أنه بعد تجربة المحلج الجديد الذي يتم توريد معداته من شركة باجاج الهندية سيتم تطوير10 محالج أخرى.

وأوضح الوزير أن قطاع الغزل والنسيج هو أهم قطاع اقتصادي في الوزارة على الإطلاق وبه عمالة تقدر بـ 54 ألف عامل من أصل 215 ألف عامل.

وكان مصراوي، نشر في أغسطس الماضي، تفاصيل تطوير المحلج، والتي تضمنت إنشاء محلج جديد على مساحة 10 آلاف فدان، على أن يتم تجهيزه بالمعدات الجديدة التي سيتم توريدها من شركة باجاج الهندية.

وكانت الوزارة وقعت اتفاقًا مع شركة باجاج الهندية، لتطوير محالج القطن، بتكلفة إجمالية 90 مليون دولار.