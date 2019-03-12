"مصر للسياحة" تختار مجموعة طلال أبو غزالة لهيكلة الشركة ماليا وإداريا (حوار)

- تعاقدنا على إضافة 50 أتوبيسا جديدا لأسطول الشركة خلال عام

- نستهدف أرباحا تتراوح بين 150 و155 مليون جنيه العام الجاري

- مديونية التأمينات الاجتماعية 110 ملايين جنيه ونبحث آلية سدادها

حوار- شيماء حفظي:

تصوير- نادر نبيل

قال رشاد رفاعي، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للسياحة، إن الشركة ستتعاقد مع مجموعة طلال أبوغزالة، خلال أسبوعين، لإعادة هيكلة الشركة ماليًا وإداريًا، بتكلفة نحو 3 ملايين جنيه.

وأضاف رفاعي، في حوار مع مصراوي، أن الشركة التي تتبع قطاع الأعمال العام، قطعت شوطًا كبيرًا في إطار الهيكلة، خاصة الهيكلة المالية التي مكنتها من التحول من الخسارة إلى الربحية، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية، وإتاحة برامج سياحية في الصعيد.

*ما آخر تطورات خطة هيكلة الشركة؟

هيكلة شركات الدولة هي اتجاه حكومي، ونعمل حاليا على إعادة هيكلة الشركة ماليا وإداريا وفنيا، واتجهنا لتطوير أسلوب عرض منتجات الشركة وخدماتها إلكترونيا، لأنه خلال عامين أو 3 أعوام بحد أقصى لن يتوجه شخص يريد السفر إلى مكتب سياحة لحجز تذكرة سفر أو حجز رحلة، الناس حاليا تجري هذه التعاملات من خلال الإنترنت، لذلك بدأنا نظام تسويق إلكتروني e-marketing لبرامج الرحلات الداخلية والخارجية.

كما أن الشركة القابضة للسياحة دعت الشركات العالمية العاملة في مجال هيكلة الشركات، قبل 6 أشهر لتقديم العروض الفنية لإعادة هيكلة شركة مصر للسياحة، وتقدم بالفعل 16 شركة، اخترنا منهم 10 شركات، ونجح في العرض الفني 5 شركات تلقينا منهم العروض المالية، وتمت ترسية عملية الهيكلة على مجموعة طلال أبو غزالة، وسيتم توقيع العقد معها خلال أسبوعين، وتبدأ العمل بعدها على الفور، بتكلفة تتراوح بين مليونين و3 ملايين جنيه تتحملها الشركة.

ونحن بالفعل قطعنا شوطا كبيرا في هيكلة الشركة وأجرينا تطويرًا للموقع الرسمي، وكذلك انتهينا من عملية أرشفة إلكترونية للملفات والمستندات، بالإضافة إلى أننا عملنا على الهيكلة المالية للشركة من خلال جدولة الديوم المستحقة علينا.

*ما حجم الأرباح المتوقعة للشركة خلال العام المالي الحالي؟

تسلمت الشركة في 2013، كانت مدينة بنحو 59.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى أنها كانت تتكبد خسائر كبيرة وصلت في العام المالي 2014-2015 إلى 6.5 مليون جنيه، وقد تحولت للربح في العام المالي 2015 -2016 بقيمة 28.5 مليون جنيه، وتستهدف الشركة تحقيق أرباح بين 150 إلى 155 مليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مقابل أرباح بقيمة 96.5 مليون جنيه العام المالي الماضي.

*ما هو حجم مديونيات الشركة لدى الجهات الأخرى؟

أنهينا جزءً كبيرًا من مديونية الشركة، حيث انتهينا من قرض البنك الأهلي القطري، وقرضا آخر من بنك الإسكندرية، وحاليًا جدولنا قرضا طويل الأجل لصالح بنك مصر يتبقى منه 60 مليون جنيه، ونسدد الدفعات في موعدها، ويتبقى لدينا فقط مديونية التأمينات الاجتماعية، التي تبلغ قيمتها الأصلية 60 مليون جنيه لكنها وصلت إلى 110 ملايين جنيه بالفوائد وندرس مع وزيرة التضامن الاجتماعي ومجلس النواب تسوية المديونية بسداد القرض وإعفاء الشركة من الفوائد.

*كيف تروج الشركة لبرامج السياحة الداخلية؟

وضعنا برامج سياحة داخلية بالتعاون مع وزارة السياحة، ووضعنا بروتوكول مع وزارة الشباب لنقل الشباب بين محافظات الوجه القبلي والبحري للتعارف، وكذلك نتعاون مع الوزارات خاصة في حجز تذاكر الطيران، ووضعنا حوافز للعمال بنسبة 5% من الأجر يتم توزيعه حسب إيرادات المكاتب والفروع التابعة، لدينا 32 فرعا في المحافظات، بدأنا تفعيل عملها معا وفتح مقاصد سياحية في مدن مختلفة منها المنيا وبني سويف، بالإضافة إلى زيادة عدد أتوبيسات أسطول النقل التابع للشركة، لدينا 69 أتوبيسا تعمل بالمحافظات، وتعاقدنا على إضافة 50 أتوبيسًا سيتم ضمها خلال عام لأسطول الشركة.

*بالنسبة للسياحة الخارجية.. كيف تعمل الشركة على جذب السائح الأجنبي؟

السياحة الخارجية كان فيها أزمة، لأن المكاتب التابعة للشركة في الخارج كانت تحقق خسائر، كان لدينا 12 مكتبا بالخارج كانت تحقق جميعها خسائر فقررنا إغلاقها والتعامل من خلال وكلاء خارجيين يتعاملون معنا ينظام العمولة، وهذا قلل المصاريف الثابتة لهذه المكاتب في موازنة الشركة، بالإضافة إلى تفعيل الموقع الإلكتروني للشركة باللغات الإنجليزية والإيطالية، والفرنسية، ويبقى الزائر الإنجليزي والأمريكي هو أكثر زبائننا.

*لماذا دخلت الشركة في النشاط العقاري؟

أضفنا نشاط الاستثمار العقاري إلى نشاطنا الرئيسي، لاستغلال الأصول التابعة لنا ضمن خطة استغلال الأصول غير المستغلة التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام، فقد كان لدينا قطعة أرض تستخدم كجراج في مدينة نصر، ترخيصها سكني إداري، فقررنا نقل هذا الجراج إلى مدينة بدر، ودخلنا شراكة مع شركة ستراكشر لاين، لإنشاء مشروع عقاري يتكون من 55 عمارة وخدمات تكاملية مستشفى ومول تجاري ومدرسة، وتصل تكلفته إلى 1.2 مليار جنيه، ويصل عائد الشركة إلى 660.5 مليون جنيه سنويًا بحد أدنى مضمون بقيمة 350 مليون جنيه.

كما أن لدينا أصل آخر وهي قطعة أرض بمساحة 840 ألف متر وكان على 20% منها مشروع قرية مجاويش والباقي صحراء جرداء، فتعاقدنا مع شركة وادي دجلة العقارية لإنشاء مشروع كبير على الأرض، لإعادة إنشاء قرية جديدة 5 نجوم بدلا من السابقة كانت 4 نجوم، وسنتعاقد مع شركة عالمية مثل ريكسوس لإدارة القرية كما ستنشئ شركة وادي دجلة فندقا 7 نجوم في الأرض الفضاء التابعة لنا، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار جنيه، ويصل عائد الشركة إلى 650 مليون جنيه سنويًا، بحد أدنى مضمون قيمته 450 مليون جنيه، بالإضافة إلى عائد مادي حيث ستنشئ شركة وادي دجلة فندقًا 4 نجوم في العين السخنة يكون تابع لنا.

*هل تفكر الشركة في التخارج من أصول تابعة؟

تخارجنا بالفعل من عدة أصول، فقد كان لدينا فندق إيتاب الأقصر و3 فنادق عائمة بين أسوان والأقصر، أعدناها إلى الشركة القابضة، والتي أعادت تدوير محفظة أصولها بين الشركات التابعة، ولدينا مساهمة بسيطة في شركة مصر سيناء للسياحة بقيمة مليون جنيه، طلبنا التخارج منها لكن لم نستطع تنفيذ ذلك حتى الآن نظرا لوضع الشركة.

ويبقى لدى الشركة فندقين في الإسكندرية وبورسعيد، وجراج بمدينة بدر، و32 فرعًا بالمحافظات، و16 شاليها في العريش و6 شاليهات بأبو سمبل، بالإضافة إلى برج مصر للسياحة بالعباسية.

*متى يتم إطلاق تطبيق الهاتف المحمول لرحلات اليوم الواحد؟

الوزارة تسعى للتعاقد مع شركة تسويق إلكتروني للترويج لرحلات اليوم الواحد، تعمل مع شركة مصر للسياحة والشركات التابعة للشركة القابضة، هناك شركتين تقدمتا للعروض، ومتوقع أن يتم اختيار واحدة منهما للتعاقد معها قبل نهاية الشهر الجاري، لكن المشروع بمجمله تتولاه الشركة القابضة مع الوزارة.