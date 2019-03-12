وزير التجارة يعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال الصربي

كتبت- دينا خالد:

أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصربي برئاسة أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادى للاستثمار والتنمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

ونص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط .

ونص القرار أيضا على أن تعاون الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس، بحسب الببيان.

وقال نصار، إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الصربي على المستويين التجاري والاستثماري خاصة وأن صربيا تمثل أحد الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية .

ويتضمن المجلس الجديد عضوية كل من شريف الجبلي، رئيس مجموعة بولى سيرف للاسمدة، وتامر أبو بكر، شركة مشرق للبترول، و أحمد برهان، شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، وسعيد أحمد، شركة نايل لينين جروب، وحسن نوح، شركة عز الدخيلة، ومدحت استفانوس، شركة تيتان مصر، وتامر وجيه، شركة برايم فارما.

وبحسب البيان فإن المجلس يتضم أيضا، وليد غراب، مجموعة كنوز، وياسر الرملي، شركة اير كايرو، والفريد أنيس، شركة ميناريل للنقل، و فادى وديع، شركة المصرية الأوروبية للأعشاب، وجورج غبريال، شركة تشورى تورز مصر، وكريم صبحي، شركة كيمكس للحاصلات الزراعية، وعدوي مصطفى، شركة الولاء لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، وياسر محمد، شركة كايرو للاستيراد والتصدير، وجون وديع، شركة الشرق للتجارة والصناعة.