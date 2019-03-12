  • عاجل:شعارها "الانضباط".. كامل الوزير يعلن حملة جديدة في السكك الحديدية (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    بوتفليقة كامل الوزير الطائرة الإثيوبية محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    وزير التجارة يعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال الصربي

    02:55 م الثلاثاء 12 مارس 2019
    وزير التجارة يعيد تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال الصربي

    عمرو نصار

    كتبت- دينا خالد:

    أصدر عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الصربي برئاسة أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة شركة أيادى للاستثمار والتنمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء.

    ونص القرار على أن مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع الرسمية، وتضمن فى مادته الثانية أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهوده ونشاطه إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط .

    ونص القرار أيضا على أن تعاون الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج خاصة المكاتب التجارية المجلس فى أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصه وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاط المجلس، بحسب الببيان.

    وقال نصار، إن إعادة تشكيل هذا المجلس يأتي فى إطار سياسة الوزارة لضخ دماء جديدة قادرة على تعظيم التعاون المشترك مع الجانب الصربي على المستويين التجاري والاستثماري خاصة وأن صربيا تمثل أحد الأسواق الواعدة أمام الصادرات المصرية .

    ويتضمن المجلس الجديد عضوية كل من شريف الجبلي، رئيس مجموعة بولى سيرف للاسمدة، وتامر أبو بكر، شركة مشرق للبترول، و أحمد برهان، شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية، وسعيد أحمد، شركة نايل لينين جروب، وحسن نوح، شركة عز الدخيلة، ومدحت استفانوس، شركة تيتان مصر، وتامر وجيه، شركة برايم فارما.

    وبحسب البيان فإن المجلس يتضم أيضا، وليد غراب، مجموعة كنوز، وياسر الرملي، شركة اير كايرو، والفريد أنيس، شركة ميناريل للنقل، و فادى وديع، شركة المصرية الأوروبية للأعشاب، وجورج غبريال، شركة تشورى تورز مصر، وكريم صبحي، شركة كيمكس للحاصلات الزراعية، وعدوي مصطفى، شركة الولاء لفرز وتعبئة الحاصلات الزراعية، وياسر محمد، شركة كايرو للاستيراد والتصدير، وجون وديع، شركة الشرق للتجارة والصناعة.

    عمرو نصار وزارة التجارة والصناعة مجلس الأعمال الصربي السفارات المصرية الحاصلات الزراعية

    الخبر التالى:

    أسعار الذهب تتراجع في مصر لليوم الثاني رغم ارتفاعها عالميا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان