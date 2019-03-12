بنك القاهرة" يفتتح مكتب تمثيل في "الإمارات" للتوسع إقليميًا

كتبت- منال المصري:

قال بنك القاهرة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه افتتح مكتب تمثل جديد له بدولة الإمارات، لتعزيز تواجده خارج مصر لتحقيق التوسع الإقليمي، وتدعيم عمليات التجارة الخارجية.

وقال طارق فايد رئيس مجلس إدارة البنك، إن مكتب التمثيل في الإمارات يهدف لتعظيم عمليات الاستثمار المشتركة في دولة الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة، إلى جانب خدمة تنشيط التجارة بين مصر ودول الخليج العربي، وجذب الاستثمارات العربية إلى مصر، وتمويل عمليات التجارة الخارجية واستقطاب تحويلات المصريين بالخارج.

وأضاف فايد أن افتتاح مكتب تمثيل في الإمارات يدعم زيادة الحصة السوقية من تحويلات المصريين إلى 15% في ضوء المؤشرات الفعلية لاستقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن بنك القاهرة يستحوذ على 10% من إجمالي تحويلات المصريين بالخارج من دول الخليج العربي.

وقال إن استراتيجية العمل في البنك لا تقتصر على المستوى المحلي فقط بل تمتد لتشمل التوسع الخارجي مع التركيز على تعزيز التواجد في منطقة الخليج كخطوة أولى، مشيرا إلى أنه تم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري والإماراتي لتدشين مكتب تمثيل "الإمارات".

وأضاف أن البنك تعاقد مع شركات صرافة بدول الخليج لجذب تحويلات المصريين بالخارج وربط تلك المنطقة الحيوية بالخطة الشاملة التي وضعها البنك والتي تستهدف دعم أنشطة مصر الاقتصادية والتجارية على المستوى الخارجي.

وقال فايد إن بنك القاهرة يسعى حاليا لتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية من خلال بنك القاهرة كمبالا، الذي يجري إعادة هيكلته ليكون منصة الدخول لأفريقيا وتعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية من خلال ضم بعض الخبرات المصرفية الكبيرة التي لها باع كبير في المجال بقارة إفريقيا.