تجديد تعيين رضا عبد المعطي نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، رئيس مجلس الوزراء قرارا رقم 599 لسنة 2019، بتجديد تعيين رضا عبد المعطي نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة، اعتبارا من نهاية مارس الجاري، ولمدة عام، بحسب بيان من الهيئة اليوم الثلاثاء.

ويشكل مجلس إدارة الرقابة المالية من رئيس الهيئة ونائبين، بالإضافة إلى ستة أعضاء من ذوي الخبرة يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويختص المجلس بتصريف أمور الهيئة، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة تلك الاختصاصات.

وكان شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق أصدر قرارا رقم 797 لسنة 2016، في أول أبريل 2016، بتعيين رضا عبد المعطي نائباً لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت الرقابة المالية في بيانها اليوم، إن الدستور المصري الصادر في 2014 وضع الهيئة العامة للرقابة المالية في مصاف الهيئات المستقلة والجهات الرقابية، وحدد آلية تعيين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب المصري.