سفير كندا بالقاهرة: قدمنا مليار دولار مساعدات لمصر على مدار 40 سنة

كتب- منال المصري:



قال جيس داتون السفير الكندي بالقاهرة، إن بلاده قدمت مليار دولار كمساعدات لمصر على مدار الـ40 عاما الأخيرة.

ورحب السفير الكندي، بحصول مصر ممثلة في جهاز المشروعات الصغيرة على ختم المساواة بين الجنسين كأول دولة في المنطقة العربية تحصل على هذه الجائزة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنظمة العمل الدولية، والسفارة الكندية في مصر، اليوم الثلاثاء، بالقاهرة.

وأكد السفير، أن بلاده من خلال منظوماتها المختلفة تدعم مصر في تحقيق نمو اقتصادي يشمل الجميع وتحقيق رفاهية للمصريين بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأشار السفير إلى أن البرنامج التدريبي مع جهاز تنمية المشروعات ضمن مذكرة التفاهم الموقعة، يرتبط ببرامج ريادة الأعمال بهدف استدامة النمو ودعم القطاع الخاص، ومساعدة رواد الأعمال للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.

وتابع سفير كندا، أن من أهم المكونات الرئيسية لإنجاح أي اقتصاد هو محاور عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحا أن بلاده تدعم هذا التوجه في مصر لدعم هذه المشروعات، وتحديدا مشروعات المرأة والشباب.