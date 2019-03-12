وزارة التخطيط تشارك في المؤتمر الأول لجامعات الصعيد

القاهرة- مصراوي:

تشارك وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري حاليا، ممثلة في مشروع رواد 2030، في المؤتمر الأول لجامعات الصعيد تحت عنوان "نحو خريطة تنموية مستدامة لجنوب الصعيد".

وبحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الثلاثاء، ينظم المؤتمر جامعات جنوب الوادي، وسوهاج، وأسوان، والوادي الجديد، ويقام في الفترة من 11 إلى 13 مارس الجاري بمحافظة الأقصر.

وقالت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إن المشروع يشارك كراعي أساسي لهذا المؤتمر كجزء من رسالته في تحقيق تنمية مستدامة متوازنة في الدولة.

وأضافت أن المشروع يعمل على خلق منظومة متكاملة لتنمية ثقافة الابتكار والعمل الحر بما يضمن بناء مجتمع مصري مبدع ومبتكر ومنتج للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، وذلك في إطار رؤية مصر 2030، مشيرة إلى الاهتمام بصعيد مصر في سبيل تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة لكافة أنحاء الجمهورية.

وذكرت غادة خليل أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يعد مسئولية جماعية، تتطلب مسيرة طويلة من العمل الجاد والمتواصل، تتضافر من خلاله جهود كافة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني مع الحكومة، كما يتطلب تحقيق التنمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات والتجارب وتعبئة كافة الموارد المتاحة.

وتناولت مدير مشروع رواد 2030 الحديث حول أنشطة المشروع منذ بدايته، حيث أوضحت أنه تم إنشاء المشروع بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشروعات الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأشارت إلى اهتمام المشروع بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

كما تحدثت غادة خليل عن إطلاق حملة "أبدأ مستقبلك" للمدارس والجامعات، والتي بدأت في محافظة الأقصر لتوعية الطلاب والمعلمين بالمدارس بأهمية ريادة الأعمال والعمل الحر بهدف تنمية قدرات الشباب وطرح الحلول البديلة للتوظيف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وقالت إن نشاط الحملة امتد فيما بعد إلى كافة محافظات الجمهورية والتمكن من الوصول لما يقارب 300 ألف طالب، مشيرة إلى انتهاء الحملة التوعوية "أبدأ مستقبلك" بآخر محافظة في أسوان خلال الشهر القائم.

وأضافت خليل أن تشجيع ريادة الاعمال يمثل أحد المداخل الرئيسية التي تعوّل عليها الدولة لتحفيز الابداع والابتكار، ولتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة التشغيل وخلق الوظائف، بما يعزز تمكين الشباب وتعظيم الاستفادة من قدراتهم الإبداعية باعتبارهم الثروة الحقيقية للدولة المصرية.

وذكرت أن مشروع رواد 2030 يتوسع في إنشاء حاضنات الأعمال، مشيرة إلى إنشاء عدد من الحاضنات لخدمة شباب جنوب الصعيد خلال الفترة المقبلة.

ويهدف مؤتمر جامعات الصعيد إلى وضع حلول للتحديات التي تواجه التنمية بمحافظات الإقليم، واستحداث رؤى وآليات جديدة لاستثمار الموارد المتاحة بالإقليم، وإعداد دليل تنموي مزمن لمحافظات الإقليم، وإيجاد طرق تمويل غير نمطية للمشروعات التنموية وتسويقها، مع الاستفادة من النماذج التنموية الناجحة، وفقا للبيان.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور منها المحور الأول والذي يشمل حلولا ابتكارية للتحديات التنموية الراهنة التي تواجه المناطق الصناعية ومناطق الاستصلاح الزراعي والخدمات، والثاني رؤى جديدة لتنمية مجموعة من القطاعات الخدمية، والثالث آليات جديدة لاستثمار الموارد المتاحة والكامنة، والرابع تنمية غير نمطية لبعض المناطق.

كما يتضمن المحور الخامس للمؤتمر آليات تمويل وتسويق المشروعات التنموية والقدرات البشرية في جنوب الصعيد، أما المحور السادس فهو فيتضمن عرض لنماذج تنموية ناجحة في محافظات مصرية أو عربية.

ويقام على هامش المؤتمر مجموعة من المعارض للشركات والمؤسسات، وتنظيم عدة ورش علمية مع عرض لمجموعة من قصص النجاح في المجالات التنموية.