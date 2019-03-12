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    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية التعاملات

    10:36 ص الثلاثاء 12 مارس 2019
    تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار

    كتب- مصطفى عيد:

    استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 11 بنكا مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين.

    واستقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والعربي الأفريقي، وقناة السويس، والتجاري الدولي، وكريدي أجريكول عند 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التعمير والإسكان، والبركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

    وبقى سعر الدولار مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

    واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار البنك الأهلي بنك القاهرة مصرف أبوظبي الإسلامي

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