مصر واليابان توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية بينهما

كتبت- دينا خالد:

وقعت وزارة التجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم في مجال تعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين مصر واليابان، وذلك على هامش فعاليات انعقاد المؤتمر الحادي عشر لمجلس الأعمال المصري الياباني بالقاهرة، بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة.

وقال عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، إن الاتفاق يستهدف في المقام الأول وضع إطار عملي لتنمية العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين، وتحديد الإجراءات اللازمة لهذا التعاون، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة، وذلك من خلال الترويج للمنتجات المصرية بالسوق الياباني، وكذا المنتجات اليابانية بالسوق المصري.

وأضاف نصار أن الاتفاق يتضمن تشجيع الطرفين على تنظيم بعثات رجال الأعمال بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق في إقامة الفعاليات المتعلقة بالتجارة في كلا البلدين، فضلاً عن تقديم المساعدة لكافة المصدرين والمستوردين من البلدين، والمساهمة في إزالة كافة العوائق التي يواجهونها.

وأشار نصار إلى أن جهاز التمثيل التجاري سيكون الذراع التنفيذي الذي سيمثل الوزارة في تنفيذ هذا الاتفاق مع الهيئة اليابانية، موضحا أنه بموجب الاتفاق سيتم تشكيل فريق عمل مشترك يضم شخصا واحدا من كلا الجانبين يتولى الاتصال والتنسيق فيما يخص أنشطة الاتفاق وإعداد مذكرة عمل لتنفيذها.

وقال هيرويوكي إيشيجي، رئيس هيئة التجارة الخارجية اليابانية، إن الهيئة ستقدم الدعم الفني للوزارة من خلال إرسال وفود الخبراء وترتيب الزيارات اللازمة للوزارة للتعرف على الفرص التجارية في اليابان.

وأضاف إيشيجي أن الهيئة ستتولى أيضاً ترويج الخدمات اللازمة لتعزيز التبادل التجاري مع مصر، وإفادة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالقطاعات التي تستهدفها الشركات اليابانية.