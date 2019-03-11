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    إنفوجرافيك- كيف تطورات صادرات وواردات مصر في آخر 5 سنوات؟

    05:38 م الإثنين 11 مارس 2019
    إنفوجرافيك- كيف تطورات صادرات وواردات مصر في آخر 5 سنوات؟

    ارشيفية

    القاهرة- مصراوي:
    أظهرت بيانات رسمية من وزارة التجارة والصناعة، حصل عليها مصراوي، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، بنسبة 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار.
    وكانت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعت بنسبة 16% في 2015، قبل ان تعود للارتفاع بنسبة 9% في 2016 و11% في 2017.
    وتشير البيانات إلى أن الواردات غير البترولية ارتفعت بنسبة 18% في العام الماضي، بعد أن تراجعت بنسبة 11% في عام 2017، و7% في عامي 2016 و2015.
    ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور الصادرات والواردات المصرية غير البترولية في آخر 5 سنوات.

    صادرات مصر واردات وزارة التجارة والصناعة

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