إنفوجرافيك- كيف تطورات صادرات وواردات مصر في آخر 5 سنوات؟

القاهرة- مصراوي:

أظهرت بيانات رسمية من وزارة التجارة والصناعة، حصل عليها مصراوي، ارتفاع صادرات مصر غير البترولية، بنسبة 10% خلال العام الماضي، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار.

وكانت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعت بنسبة 16% في 2015، قبل ان تعود للارتفاع بنسبة 9% في 2016 و11% في 2017.

وتشير البيانات إلى أن الواردات غير البترولية ارتفعت بنسبة 18% في العام الماضي، بعد أن تراجعت بنسبة 11% في عام 2017، و7% في عامي 2016 و2015.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور الصادرات والواردات المصرية غير البترولية في آخر 5 سنوات.