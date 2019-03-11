30 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي

كتبت- دينا خالد:

قال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان، ارتفع العام الماضي بنسبة 30.5% حيث بلغ نحو 1.265 مليار دولار، مقارنة بنحو 969 مليون دولار خلال عام 2017.

وأضاف نصار خلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم الاثنين أهم الصادرات المصرية لليابان تتمثل في البترول والملابس الجاهزة والسجاد واالقطن، وتتمثل أهم الواردات في السيارات والجرارات والآلات والأجهزة الكهربائية والحديد والصلب والبلاستيك ومصنوعاته.

وأشار نصار، إلى الدعم المتميز الذي قدمته الياباني للمشروعات التنموية في مصر على مدار العقود الماضية وعلى رأسها الجامعة المصرية -اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، والخط الرابع لمترو النفاق، إلى جانب تطوير القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف نصار، أن هناك فرصًا استثمارية هامة أمام مجتمع الأعمال الياباني بالسوق المصري خاصة في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها والبناء والتشييد والسياحة والنقل والمواصلات والتصنيع الزراعي والبتروكيماويات وإنتاج الأجهزة الطبية ذات القيمة التكنولوجية المرتفعة.

ويرى نصار أن هناك ضرورة لقيام رجال الأعمال والجهات المعنية من البلدين بدراسة سبل إطلاق صناديق لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عدة قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية.

ووجه نصار الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر بالمجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق اليابانية.