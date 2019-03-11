سحر نصر توقع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان الدولي لدعم المشروعات في مصر

كتب- مصطفى عيد:

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها في منتدى الاستثمار المصري الياباني، إن هناك تعاون مع اليابان في كثير من المشروعات، كإنشاء المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشري المصري، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وأضافت أن مصر لديها فرص استثمارية في كافة القطاعات، حيث أطلقت عددا من المشروعات ذات العائد الكبير، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر.

وأشارت إلى أن مصر حققت تقدما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء8 مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية.