أكثر الكلمات إنتشاراً

كامل الوزير يوم الشهيد الطائرة الإثيوبية انتخابات الجزائر حادث محطة مصر محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

سحر نصر توقع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان الدولي لدعم المشروعات في مصر

04:31 م الإثنين 11 مارس 2019
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصطفى عيد:

وقعت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي لدعم مشروعات تنموية واستثمارية فى مصر حتى 2022.

وقالت الوزيرة خلال كلمتها في منتدى الاستثمار المصري الياباني، إن هناك تعاون مع اليابان في كثير من المشروعات، كإنشاء المتحف المصري الكبير والمدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجهة لتدريب مهارات العمال والاستثمار فى العنصر البشري المصري، بحسب بيان من وزارة الاستثمار.

وأضافت أن مصر لديها فرص استثمارية في كافة القطاعات، حيث أطلقت عددا من المشروعات ذات العائد الكبير، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس، الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر.

وأشارت إلى أن مصر حققت تقدما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء8 مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات فى عام واحد خلال السنوات العشر الماضية.

منتدى الاستثمار المصري الياباني سحر نصر بنك اليابان الدولي

الخبر التالى:

30 % ارتفاعًا في حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان خلال العام الماضي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان