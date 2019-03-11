"التنمية الصناعية" تطرح وحدات صناعية للمستثمرين في 4 مناطق

كتبت- دينا خالد:

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اليوم الاثنين، عن طرح عدد محدود من الوحدات الصناعية الشاغرة، بنظام الطرح العام، في مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة في السادات وبرج العرب والعصافرة بمساحات نحو 192 مترا مربعا.

وأضافت الهيئة، في إعلان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هناك وحدات مطروحة أيضا بمجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، بالإسكندرية، بمساحات تبدأ من 100 متر، وذلك بنظام الإيجار أو حق الانتفاع.

وأوضحت الهيئة أن قيمة كراسة الشروط ألفين جنيها، غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ سحبها يوم الأربعاء المقبل.

ووضعت الهيئة شروطا للحصول على الوحدات في مدن السادات وبرج العرب والعصافرة، تمثلت في تقديم دراسة جدوى فنية معتمدة من مكتب استشاري، وسداد ضمان مالي بقيمة 5 آلاف جنيه لكل وحدة، وسداد تكاليف معيارية لدراسة الطلب بقيمة 2500 جنيه، بالإضافة إلى القيمة المضافة.

أما بالنسبة لشروط الحصول على وحدات مدينة مرغم الصناعية، فتمثلت في تقديم دراسة جدوى فنية معتمدة من مكتب استشاري، وسداد ضمان مالي بقيمة 2500 جنيه لكل وحدة، وسداد تكاليف معيارية لدراسة الطلب بقيمة 2500 جنيها، على أن يتم سداد كافة المبالغ عن طريق حساب الهيئة البنكي.