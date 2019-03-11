رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني: ندعم مصر بالتوسع في تقديم منح لا ترد

كتبت- منال المصري ومنار الرخ:

قال ساتوشي أوزاوا، رئيس الجانب الياباني، بمجلس الأعمال المصري الياباني والمستشار التنفيذي الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إن سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحوذ على تقديرات داخلية وخارجية من خلال تمكن مصر بخفض دعم الوقود والسلع وكذلك استقرار سعر الصرف، وتوفير عملات أجنبية والحفاظ على الاستقرار الأمني، وهو ما تطلبه الشركات المستثمرة.

وأضاف خلال مجلس الأعمال المشترك، اليوم الاثنين بحضور وزراء الكهرباء والاستثمار والآثار والصناعة، أن تقديرات صندوق النقد للاقتصاد المصرى موضع اهتمام، خاصة بعد إعلان الصندوق توقعه ارتفاع النمو في مصر، وتراجع معدلات التضخم والدين العام.

وأشار ساتوشي أوزاوا، إلى أن بلاده تدعم مصر من خلال توسعها في تقديم منح لا ترد، وكذلك استقبال متدربين من مصر، وإرسال مندوبين لنا، وكلها وسائل مقدمة من اليابان لدعم القاهرة باعتبارها دولة كبرى، وتعد مفتاح استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وقال المستشار التنفيذي الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، إن موقع مصر الجغرافى يؤهلها أن تكون نقطة إنطلاق ومركز صناعى فى أفريقيا، مشيرا إلى أن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر 50 شركة ولكن هذا العدد بالنسبة لإمكانيات الاقتصاد المصري يمكن زيادته .

وأعلن استعداد مجلس الأعمال المصري الياباني لتقديم كافة الدعم والمعلومات كمساهمة منه لتوسع الاستثمارات اليابانية في مصر.