العربي: دعوة الرئيس السيسي للمشاركة بمنتدى طوكيو الاقتصادي في يونيو

كتبت- منار الرخ:

تصوير- علاء أحمد:

قال إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن اليابان وجهت الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي للحضور والمشاركة في فاعليات منتدى طوكيو الاقتصادي المقرر عقده خلال شهر يونيو المقبل.

وأضاف العربي خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم الاثنين بالقاهرة، أن مجلس الأعمال المشترك الذي تأسس فى عام 1999 يضع على عاتقه الكثير من المهام في سبيل تعزيز التعاون بين البلدين، ومنها التأكيد على التعاون الثلاثي فيما بين مصر واليابان في القارة الأفريقية لتعظيم الاستفادة من تلك السوق الخصبة.

وذكر أن دعوة مجتمع الأعمال الياباني لزيارة مصر خلال الفترة الحالية تستهدف الاستفادة من مرحلة الحصاد التي يجنيها الاقتصاد المصري بعد إجراءات إصلاحية نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وما يتضمنه ذلك من فرص استثمارية كبيرة.

وأشار العربي، إلى أن الشعب المصري لديه شغف كبير لاستقبال الشعب الياباني كسائح والعودة بالسياحة اليابانية الوافدة إلى مصر لسابق معدلاتها المرتفعة.

ويحضر منتدى الأعمال المصري الياباني وزراء التجارة والصناعة، والاستثمار والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير الياباني بالقاهرة.