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    مهاب مميش لمصراوي: رد حصيلة شهادات قناة السويس للعملاء في سبتمبر

    03:07 م الإثنين 11 مارس 2019
    مهاب مميش لمصراوي: رد حصيلة شهادات قناة السويس للعملاء في سبتمبر

    صورة أرشيفية لشهادة قناة السويس

    كتبت- منال المصري:

    قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة ستقوم برد إجمالي شهادات قناة السويس للعملاء حاملي الشهادة في ميعاد استحقاقها في شهر سبتمبر المقبل .

    وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي على هامش منتدى الاستثمار المصري الياباني اليوم بحضور 50 شركة يابانية أن الهيئة لا تعتزم تجديد الشهادات مرة أخرى وملتزمة برد إجمالي حصيلتها بالعائد المتفق عليه في ميعاد استحقاقها شهر سبتمبر المقبل.

    وكان البنك المركزي أعلن عن طرح شهادات قناة السويس في سبتمبر 2014 بفائدة 12% لصالح الهيئة لتمويل المرحلة الأولى لحفر القناة بالتعاون مع أربعة بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس.

    وكانت الشهادات جمعت في ثماني أيام فقط 64 مليار جنيه من العملاء وتم إغلاقها بعد ذلك بعد جمع الحصيلة المستهدفة .

    وقررت هيئة السويس، رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف.

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