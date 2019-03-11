مميش: نستهدف زيادة الاستثمارات بمحور قناة السويس إلى 55 مليار دولار عام 2020

كتبت- منال المصري:

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن إجمالي الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية في قناة السويس بلغت 25 مليار دولار حتى الآن، مستهدفا نموها إلى 55 مليار دولار في عام 2020.

وأشار مميش في تصريحات خاصة لمصراوي، على هامش منتدى الأعمال المصري الياباني، اليوم الاثنين، إلى أن قطاع الحديد والصلب يستحوذ على المركز الأول من إجمالي الاستثمارات بنسبة 10%.

وأعلن مميش اعتزام الهيئة القيام بحملة ترويجية للترويج للاستثمار في مصر، ومن المقرر السفر إلى الصين والهند لتشمل الحملة جميع دول العالم لدعوة المستثمرين للاستثمار في مصر.

وأكد أن الهيئة ناقشت مع الوفد الياباني الذي يزور مصر حاليا تدشين استثمارات في مصر، وإقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية وخاصة أن الاستثمارات اليابانية تتميز بالتنوع.

الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي هيئة حكومية أُنشأت بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة"، والمعدل بموجب القانون 27 لعام 2015.

وعُين أول مجلس إدارة للهيئة في نوفمبر 2015 لتتولى إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارا جمهوريا رقم 200 لسنة 2017 بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير، بالإضافة إلى عمله رئيسا لهيئة قناة السويس.