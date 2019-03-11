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    البورصة تصعد مع نهاية تعاملات اليوم

    02:55 م الإثنين 11 مارس 2019
    البورصة تصعد مع نهاية تعاملات اليوم

    البورصة المصرية

    القاهرة- مصراوي:

    صعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنحو 0.78% إلى مستوى 15098 نقطة، بنهاية تعاملات اليوم الاثنين.

    وتراجع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.16%، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.02%.

    وسجلت تعاملات المصريين صافي شراء بقيمة 28.9 مليون جنيه، بينما سجلت مبيعات العرب والأجانب صافي بيع بقيمة 13 مليون و15.5 مليون جنيه على التوالي.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 صعد بنسبة 0.51% إلى مستوى 149981 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأحد، مدفوعا بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

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