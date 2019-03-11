أسعار الذهب بمصر تنخفض لأول مرة في 6 أيام خلال تعاملات الاثنين

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين جنيهين للجرام مقارنة بمستوياتها أمس الأحد، مسجلة انخفاضها الأول في الأيام الستة الأخيرة.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط خلال تعاملات اليوم إلى 629 جنيها مقابل 631 جنيها أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 539 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 719 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5032 جنيها.

وعالميا، انحسر تداول الذهب في نطاق ضيق اليوم الاثنين، ليتحرك تحت أعلى مستوى له في أكثر من أسبوع الذي سجله الأسبوع الماضي مع تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بسبب صعود الدولار وبيانات وظائف أمريكية ضعيفة، وفقا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية نحو 0.1% عند 1297.35 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن كان قد تخطى لفترة وجيزة حاجز 1300 دولار لأول مرة منذ الأول من مارس في الجلسة السابقة.

وارتفع المعدن الأصفر واحدا بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر مكسب يومي له منذ 19 فبراير.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% عند 1297.50 دولار للأوقية.