عمومية النقل البحري توافق على نقل تبعية الهندسية للسيارات للقابضة المعدنية

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، نقل تبيعة الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وقال بيان صحفي من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين فإن الجمعية العامة غير العادية، التي انعقدت برئاسة الوزير، هشام توفيق، وافقت على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وافقت الجمعية العامة للشركة الهندسية لصناعة السيارات، في فبراير الماضي، على نقل تبعيتها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أساس المركز المالي في 31 ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الشركة القابضة للنقل.

وشركة الهندسية للنصر للسيارات، هي شركة منبثقة من شركة النصر للسيارات المؤسسة سنة 1959، لتكون نواة لتصنيع السيارات الملاكي واللواري والأتوبيس والميني باص.

وتأسست الهندسية، في عام 2000 بمساحة 320 ألف متر، وتعمل في نشاط اللواري والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات.