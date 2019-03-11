  • عاجل:الأرصاد تعلن موعد ذروة ارتفاع الحرارة خلال الـ48 ساعة المقبلة (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    يوم الشهيد الطائرة الإثيوبية اليوم العالمي للمرأة انتخابات الجزائر حادث محطة مصر محمد صلاح الطقس أمم أفريقيا 2019

    عمومية النقل البحري توافق على نقل تبعية الهندسية للسيارات للقابضة المعدنية

    12:00 م الإثنين 11 مارس 2019
    عمومية النقل البحري توافق على نقل تبعية الهندسية للسيارات للقابضة المعدنية

    وزير قطاع الأعمال العام خلال الجمعية العمومية

    كتبت- شيماء حفظي:

    قررت الجمعية العمومية غير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري، نقل تبيعة الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

    وقال بيان صحفي من وزارة قطاع الأعمال العام اليوم الاثنين فإن الجمعية العامة غير العادية، التي انعقدت برئاسة الوزير، هشام توفيق، وافقت على نقل تبعية الشركة الهندسية لصناعة السيارات من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

    وافقت الجمعية العامة للشركة الهندسية لصناعة السيارات، في فبراير الماضي، على نقل تبعيتها من الشركة القابضة للنقل البحري والبري إلى الشركة القابضة للصناعات المعدنية على أساس المركز المالي في 31 ديسمبر الماضي، بحسب بيان من الشركة القابضة للنقل.

    وشركة الهندسية للنصر للسيارات، هي شركة منبثقة من شركة النصر للسيارات المؤسسة سنة 1959، لتكون نواة لتصنيع السيارات الملاكي واللواري والأتوبيس والميني باص.

    وتأسست الهندسية، في عام 2000 بمساحة 320 ألف متر، وتعمل في نشاط اللواري والأتوبيسات ومحركات الديزل والجرارات.

    النقل البحري والبري الشركة الهندسية لصناعة السيارات الشركة القابضة للصناعات المعدنية وزارة قطاع الأعمال شركة النصر للسيارات

    الخبر التالى:

    السعيد: الانتقال للعاصمة الجديدة فرصة ذهبية لرسم هيكل منضبط للحكومة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان