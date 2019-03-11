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    تعيين اللواء صلاح الدين حلمي رئيسًا للقابضة للنقل البحري والبري

    11:48 ص الإثنين 11 مارس 2019
    تعيين اللواء صلاح الدين حلمي رئيسًا للقابضة للنقل البحري والبري

    اللواء صلاح الدين حلمي عبد القادر

    كتبت- شيماء حفظي:

    قالت وزارة قطاع الأعمال العام في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الجمعية العامة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، وافقت على تعيين اللواء أركان حرب، صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

    وبحسب بيان صحفي فإن الجمعية العامة وافقت على تعيين السيد اللواء أركان حرب، صلاح الدين حلمي عبد القادر، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وذلك بعد استيفاء الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

    وأضاف البيان أن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، سيواصل مهام عمله لحين الانتهاء من تلك الإجراءات.

    وشغل عبد القادر، منصب رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات المسلحة.

    وزارة قطاع الأعمال صلاح الدين حلمي النقل البحري والبري

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