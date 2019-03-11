التنظيم والإدارة تسلم نسخة محدثة من بيانات موظفي 31 ديوانًا للوزراء

القاهرة- مصراوي:

قال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن الجهاز سلم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات الموظفين في 31 ديوان وزارة لمجلس الوزراء وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، بحسب بيان للجهاز اليوم الاثنين .

وأضاف الشيخ، أنه سيتم تسليم جهاز حاسب آلي لكل مسئول، لتحديث الملفات الوظيفية بكل وزارة، وذلك للربط بالجهاز المركزي وجهاز ماسح ضوئي "سكانر"، وهو اسم نقطة الوصول الذي يوفر شبكة مغلقة ومؤمنة بين المستخدم ومزود خدمة الانترنت .

وأشار الشيخ إلى أن الموظف المختص بالتعامل مع قاعدة بيانات العاملين يمكنه تحديث البيانات حال حدوث أي تغيير في الحالة الوظيفية لأي موظف في ديوان الوزارة مثل "الندب أو الإعارة أو الاجازة أو الترقيه أوالمعاش".

وتهدف عملية التحديث للوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري، كما تهدف إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى.