الشرقية للدخان تخطط لبيع 64.8 مليار سيجارة بالعام المالي الجديد

القاهرة- مصراوي:

تخطط شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" لبيع 64.878 مليار سيجارة في السوق المحلي وأسواق التصدير والإنتاج المشترك، ونحو20.672 ألف طن للمعسلات خلال العام المالي المقبل، بحسب محضر اجتماع لمجلس الإدارة أرسلته الشركة للبورصة اليوم الاثنين.

ووافق مجلس الإدارة على مشروع الموازنة الخاصة بالشركة خلال العام المالي المقبل 2019- 2020.

وقال محضر اجتماع المجلس إن الموازنة تستهدف إنتاج 86.734 مليار جنيه للسوق المحلي وأسواق التصدير متضمنة 21.9 مليار سيجارة أجنبية.

كما تستهدف الشركة لإنتاج 20.7 ألف طن للمعسلات.

وتتوقع الشركة تحقيق صافي ربح بعد خصم ضريبة الدخل قيمته 3.8 مليار جنيه مقابل 3.250 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بنسبة زيادة قدرها 17%.

وتوقعت الشركة أن يبلغ ما يؤول للخزانة العامة للدولة 67.8 مليار جنيه بالموازنة مقابل 57.5 مليار جنيه في خطة العام المالي الجاري وبنسبة زيادة 18%.

وقدرت الشرقية للدخان سعر الصرف في موازنة العام المالي الجديد عند 18 جنيهًا للدولار الواحد.

والشركة الشرقية للدخان، تابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وهي شركة مدرجة في البورصة.

وتنتج الشركة 10 أصناف من السجائر (كليوبارتا كينج سايز، كليوباترا كوين سوفت، كليوباترا بوكس 4 ألوان، مونديال أحمر وأزرق، وبوسطن، ولايت، وبلومنت، وكلويابترا بلاك ليبول، وكليوباترا سوبر، وجولدن ويست).

كما تنتج الشركة 3 أصناف من المعسل (معسل الفارس نكهات، وسلوم وقص، ومعسل كريستال نكهات)، بالإضافة إلى 15 صنفًا من السيجار (ميني فيرونا، كورونا، طورنا دبلوكس، ميزي توسكاني، وميديانيتوس، روبستو، تشيرشل تيوب).

ونفذت الحكومة الأسبوع الماضي، أول الطروحات الحكومية في البورصة، الذي أعلنت عنه قبل عام، من خلال بيع حصة إضافية بنسبة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، وتم طرح الحصة الإضافية بقيمة 1.7 مليار جنيه.

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