وفد من الشركات اليابانية يتفقد مركز خدمات المستثمرين بصحبة سحر نصر

كتب- مصطفى عيد:

أجرى وفد من كبريات الشركات اليابانية ومنظمة جيترو ووكالة جاكا اليابانيتين، جولة بمركز خدمات المستثمرين، بمدينة نصر، بصحبة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الاثنين.

ورحب الوفد الياباني بالخدمات التي يقدمها مركز خدمات المستثمرين، وإجراءات التأسيس، والتي تساهم في التسهيل على المستثمرين، مؤكدا أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر، في ظل الإنجازات التي تحققها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا للبيان.

وأعرب الوفد تطلع اليابان لتعزيز التعاون مع مصر من خلال الاستثمار في عدة مشروعات على رأسها البنية الأساسية والطاقة المتجددة في ظل تمتع مصر بموقع استراتيجي مهم يربط بين قارات أسيا وأوروبا وأفريقيا.

وتعمل الشركات اليابانية علي زيادة استثماراتها في مصر والتي وصلت إلى 360 مليون دولار في ظل وجود 106 شركات يابانية تستثمر في مصر، وشهد العام المالي الماضي زيادة بنحو 74 % في الاستثمارات اليابانية في مصر عن العام السابق له، بحسب البيان.

وقالت سحر نصر، إن مركز خدمات المستثمرين يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، في خطوتين وفي يوم واحد، بالإضافة إلى الرد على استفسارات المستثمرين.

وأضافت أنه تم تأسيس حوالي 23 ألف شركة، منذ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز خدمات المستثمرين في فبراير 2018، بإجمالي رأسمال بلغ 60 مليار جنيه، وفرت أكثر من 90 ألف فرصة عمل.

وأكدت الوزيرة، إن الاستثمار في مصر نجاحه مضمون لأن مصر سوق كبير يضم 100 مليون مستهلك، بالإضافة لكونها بوابة لسوق إقليمي ضخم يضم مليار و200 مليون مستهلك أفريقي، و400 مليون مستهلك عربي، مرتبطين باتفاقيات شراكة استثمارية وتجارية وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية.

وأكدت الوزيرة أن الدولة تعمل على زيادة دور القطاع الخاص في التنمية والنمو الاقتصادي وجذب استثمارات في المشروعات القومية الكبرى، التي تلبي احتياجات المواطنين وتعمل على خلق فرص عمل للجميع، خاصة للشباب والمرأة، مثل مشروعات إنشاء الطرق والكباري والطاقة والشبكات الكهربائية و شبكات الصرف الصحي والاستصلاح الزراعي.

وأشارت الوزيرة إلى بعض قصص نجاح التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان خلال السنوات الماضية، مثل المدارس اليابانية في مجال التعليم، والمتحف المصري الكبير في مجالي الآثار والثقافة.

ودعت الوزيرة الوفد الياباني للتوسع في الاستثمار في مصر، خاصة بعد التطور الكبير الذى شهدته بيئة الأعمال تشريعيًا ومؤسسيًا.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة تعمل على نقل المعرفة والتجربة اليابانية، كونها شريك استراتيجي في التعليم والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فدائمًا ما تولد الشركات اليابانية قيمة مضافة عالية للاقتصاد، مؤكدة أن العلاقات اليابانية المصرية بشقيها التنموي والاستثماري نموذج ناجح يجب استخلاص الدروس المستفادة منه.

وأكد هيرويوكد إيشيجي رئيس منظمة جيترو اليابانية، أن المنظمة ستعمل على جذب الاستثمارات اليابانية إلى مصر، مشيرا إلى أن التشريعات الاخيرة التي أجرتها مصر في مجال الاستثمار ستساهم في زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

وقال رئيس منظمة جيترو اليابانية إن هناك فرصا رائعة للاستثمار في مصر، وهدف الشركات اليابانية الاستثمار حتى تتحقق الاستفادة للبلدين، مؤكدا أن الوقت الحالي هو أفضل وقت للاستثمار في مصر.

ودعا إيشيجي الوزيرة، للمشاركة في مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا "تيكاد" في أغسطس المقبل، خاصة بعد تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019، بغرض تعميق العلاقات.

وأوضح ساتوشي أوزاوا، المستشار التنفيذي الأول لشركة تويوتا تسوشو اليابان، ورئيس الجانب الياباني في مجلس الأعمال المصري الياباني، أن شركته أكبر الشركات اليابانية المستثمرة بمصر في عدة قطاعات أبرزها الحديد والصلب، والغاز والبترول، والكيماويات، والصناعات الغذائية، والطاقة، والسيارات.

وذكر أن الشركة لها مشروعات مستقبلية في مصر أبرزها محطة توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، ومشروع "رورو" في محور قناة السويس، ومشروع مجمع متكامل للتكرير والبتروكيمياويات في السويس، وإنتاج الصناعات المغذية للسيارات بمصر.

وضم الوفد الياباني أيضا يوشيفو ميأومورا، الممثل الرئيسي لوكالة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" فى مصر، وياسوشي هاشيجاوا، العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولي، وماساكي نوكى، سفير اليابان لدى القاهرة، وعدد من أعضاء من مجلس الأعمال المصري الياباني.