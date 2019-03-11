بنك القاهرة يخفض الفائدة 1% على شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات

كتبت-منال المصري:

قرر بنك القاهرة الأسبوع الجاري خفض الفائدة 1% على شهادة البريمو ذات آجال 3 سنوات العائد الثابت وذلك بناء على قرار لجنة الأصول والخصوم بالبنك قبل نهاية الأسبوع االماضي.

وتراجعت الفائدة إلى 13% العائد الشهري مقابل 14% وتراجعت إلى 13.25% للعائد النصف سنوي مقابل 14.25%.

ويطرح البنك شهادة 3 سنوات ذات عائد متغير تبلغ 14.75% للعائد الشهري و15% العائد الربع سنوي.

ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاتها ويسمح البنك العميل باسترداد أصل الشهادة بعد 6 شهور من شرائها .

وكان البنك المركزي قرر خفض القائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية في منتصف الشهر الماضي لأول مرة منذ ١١ شهرا ليسجل متوسط سعر الكوريدور حاليا بين 15.74% على الإيداع و16.75% على الإقراض.