إنجي الصبان: نخطط لإطلاق "قمة صحوة العقول" في دول عربية

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- محمود بكار

قالت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة فيكتوري لينك، إن مشاركة شركتها في تنظيم وتمويل "قمة صوت مصر...صحوة العقول"، هدفه التأكيد على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا في تسهيل حياة الناس.

وأضافت في مقابلة مع مصراوي، أن شركة فيكتوري، ستعمل مع شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية ومؤسس "قمة صوت مصر الدولية"، على أن تكون "صحوة العقول" قمة متخصصة في مجال الاتصالات.

وقالت إن خطة الشركة أن تنطلق "صحوة العقول" في الدول العربية وليس فقط في مصر، من أجل التعرف على تطبيقات التكنولوجيا في المجالات المختلفة.

وكانت سي سي بلاس، أعلنت في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، عن إطلاق "قمة صوت مصر.. صحوة العقول" التي ستعقد في 14 أبريل المقبل تحت رعاية المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة.

وأشارت إنجي إلى أن هدف القمة القيام بدور إيجابي في بناء الهوية الوطنية من خلال عرض الأفكار، والمقترحات، والحلول التي تمكن قطاع الاتصالات للعب دور حيوي في النهوض بالبلاد.

وأضافت أن قطاع التكنولوجيا يلعب دورا رئيسيا في كل المجالات في ظل استراتيجية الحكومة الحالية لتعزيز دور الاقتصاد الرقمي، وتوفير بنية تكنولوجية آمنة داعمة لعمليات توسيع نطاق الحصول على كل الخدمات المالية، وإتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة المدفوعات الإلكترونية.

وقالت إنجي إن "مشاركتنا في قمة صوت مصر ...صحوة العقول، مجرد البداية لشركة فيكتوري لينك، وسنقوم في المستقبل القريب بتنظيم وعقد العديد من المؤتمرات يكون لها دور فعال في تنمية مجتمعنا المصري، ونهضته، وتطوره ليواكب كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا".