مجلس الأعمال المصري الياباني يبحث غدًا جذب استثمارات جديدة بين البلدين

كتبت- منار الرخ:

قال إبراهيم العربي، رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مجلس الأعمال المصري الياباني يبجث غدًا الإثنين، جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية الجديدة إلى السوق المحلي.

ويعقد المجلس غدًا المؤتمر الحادي عشر له والمقرر إقامته في القاهرة.

وبحسب بيان للمجلس اليوم الأحد فإن المؤتمر سيعمل على زيادة الاستثمارات الحالية ورفع معدلات التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة وتنمية وتطوير اقتصاد البلدين .

وأوضح العربي في البيان أن أجندة المؤتمر ستبحث تفعيل العمل المشترك بين مصر واليابان خلال العام الجاري على المستويين الثنائي والقاري، خاصة في ظل ترأس مصر للاتحاد الأفريقي، واستضافة اليابان لقمة مجموعة العشرين خلال شهر يونيو ومؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد7" خلال شهر أغسطس .

وأكد العربي، أن رجال الأعمال من الجانبين سيناقشون فرص الاستثمار بين البلدين ومقومات الاستثمار في مصر، فضلًا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في العديد من المجالات، والذي يساهم بدوره في زيادة نسبة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات.

وأضاف العربي، أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي صبغة إيجابية للجانبين المصري والياباني بأن أكبر قيادة في مصر تشجع وتساند الاستثمار والمستثمرين.

وتابع العربي أنه بجانب دعم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي الذي سيفتتح المؤتمر مع عدد من الوزراء.