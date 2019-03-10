انطلاق القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية أبريل المقبل

القاهرة- مصراوي:

تنطلق القمة الأولى لتجارة التجزئة المصرية، فى أبريل المقبل، والتي تعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور كبار المتخصصین فى قطاع التجزئة محليًا وعالميًا، بحسب بيان من الشركة المنظمة، اليوم الأحد.

وتتيح هذه القمة التي تنظمها شركة بيزنكس فرنشايز جيت للاستشارات، فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين تجار قطاع التجزئة ورجال الأعمال والموردين وأصحاب الشركات الكبرى من جميع أنحاء العالم، بحضور 1000 زائر من الخبراء والمتخصصيين.

وتضم هذة القمة، القطاعات الغذائية والفرانشايز والصيدليات ومنتجات التجميل والموضة والسيارات والأثاث، كما يشارك في القمة أكثر من 200 مدیر تنفیذي لكبرى الشركات والتوكیلات التجاریة العالمیة وممثلي التجارة الحكومية وهيئات السلع الاستهلاكية.

وقال مروان عبد الرازق، الرئيس التنفيذي لشركة بيزنكس: "تسعى قمة تجارة التجزئة المصرية ERS 2019 لإلقاء الضوء على حجم قطاع التجزئة في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودوره في دعم الاقتصاد المصري، حيث حققت مصر أعلى معدلات فى النمو الإقتصادي خلال العقد الأخير".

وأضاف أن قطاع التجزئة يشكل جزءا هاما من حركة التجارة فى الأسواق المصریة، ويساهم بحوالي 11% من نسبة نمو الناتج المحلي في هذا العام المالي، وان هذا القطاع استحوذ على نصیب كبیر من حجم الاستثمارات فى مصر وأنه يعد الآن أحد القطاعات الواعدة التي سیتم مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية بھا.