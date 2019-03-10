اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية تعقد أول اجتماعاتها

القاهرة- مصراوي:

عقدت اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية أول اجتماع لها، بحسب بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد.

وقال البيان إن أهم ما تم تنفيذه من البرنامج بداية من يونيو وحتى نهاية يناير الماضيين هو تطوير ودعم عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية.

وأضاف البيان أنه تم حصر احتياجات 70 عيادة أهلية بالقرى المستهدفة، علاوة على تطوير وتجهيز 33 عيادة أهلية، كما تم البدء في حملات طرق الأبواب في أول يناير حيث أن المستهدف شهريًا 340 ألف زيارة و 408 ندوة.

وأطلقت وزارة التضامن مشروع 2 كفاية، في مايو الماضي، وتصل تكلفة المشروع إلى 100 مليون جنية يتحمل صندوق إعانة الجمعيات بوزارة التضامن الإجتماعي 90 مليون والباقي منحة من صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحسب بيان سابق للوزارة.

ويستهدف المشروع 1.148 مليون أسرة من المستفيدين لمعاشات الدعم النقدي "تكافل" ممن لديهم 3 أطفال أو أقل في محافظات "أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة والبحيرة

وذكر البيان أن مهام اللجنة المركزية لتسيير مشروع 2 كفاية يرتكز على التأكد من أن الاستراتيجية المخطط لها تتوافق مع الهدف من مشروع 2 كفاية وتقديم مدخلات لتطوير المشروع والمساعدة في تحقيق نتائجه.