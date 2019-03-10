"بنك مصر" يوافق على ضخ 4.5 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لـ "فودافون"

كتبت- منال المصري:

قال مصدر مسؤول في بنك مصر، إن البنك وافق على ضخ 4.5 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لشركة فودافون مصر.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرض يهدف إلى مساعدة الشركة على تمويل نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية.

وتعتبر فودافون أكبر شركات المحمول في مصر من حيث عدد المشتركين. وتملك فودافون البريطانية حصة أغلبية في فودافون مصر وتملك المصرية للاتصالات 45 بالمئة فيها.

واتفقت فودافون الشهر الماضي، مع المصرية للاتصالات، على صرف 5.5 مليار جنيه من الأرباح المحتجزة لدى فودافون لصالح المصرية، وهو ما يمثل نحو 82% من الأرباح المحتجزة.