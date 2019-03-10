أسعار الدولار تتراجع أمام الجنيه في 6 بنوك بمنتصف التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 6 بنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستواه في الصباح، بينما استقر السعر في 5 بنوك أخرى.

وانخفض سعر الدولار قرشين في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والعربي الأفريقي وقناة السويس إلى 17.38 جنيه للشراء، و17.48 جنيه للبيع.

وهبط سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في البنك التجاري الدولي إلى 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول عند 17.39 جنيه للشراء، و17.49 جنيه للبيع.

وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنك البركة عند 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 17.41 جنيه للشراء، و17.51 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 17.43 جنيه للشراء، و17.53 جنيه للبيع.