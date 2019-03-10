6 بنوك تمنح القناة للسكر تمويلًا بقيمة 100 مليون دولار و1.2 مليار جنيه

القاهرة- مصراوي:

وقعت شركة القناة للسكر، اليوم الأحد، اتفاقية تمويل معبري تبلغ قيمته 100 مليون دولار، و1.2 مليار جنيه، عن طريق تحالف يضم 6 بنوك من أجل تمويل عمليات الشراء والبناء والتشغيل لمشروع الشركة في غرب المنيا للستة أشهر القادمة.

ويتضمن تحالف البنوك، ولذي يقوده البنك الأهلي المصري، بنوك قطر الوطني والأسكندرية والتنمية الصناعية المصري وقناة السويس والبنك المتحد.

وقال بيان صحفي للشركة اليوم إن تكاليف استثمارات المشروع تبلغ نحو مليار دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى تطوير أكبر مصنع لإنتاج سكر البنجر في العالم بطاقة إنتاج 900 ألف طن/عام.

وبحسب البيان فإن المشروع يهدف لاستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية التي تقع غرب المنيا على المياه الجوفية، لإنتاج 2 مليون طن من بنجر السكر كل عام بالإضافة لمحاصيل استراتيجية أخرى مثل القمح والذرة.