تعيين أحمد حمودة مديرا عاما لـ "أوبر مصر"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة أوبر العاملة بمجال خدمات النقل الذكي في مصر، في بيان اليوم الأحد، تعيين أحمد حمودة مديرا عاما لمصر، خلفا لعبد اللطيف واكد، والذي تم تعيينه مؤخرا مديرا عاما لأوبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت الشركة إن أحمد حمودة عمل بأوبر منذ عام 2017، حيث تولى أدوارًا قيادية ضمن فريق العمليات بالشركة والتي شملت إطلاق "أوبر سكوتر" و"أوبر إيتس" في مصر.

كما أشارت الشركة إلى دور حمودة في تصميم برامج لدعم السائقين مثل برنامج التأجير التمويلي للسيارات، موضحة أن حمودة سيشرف في منصبه الجديد على استراتيجية إتاحة وتوسع منتجات جديدة في مختلف أنحاء مصر.

وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "أنا فخور بتولِي حمودة هذا المنصب الحيوي ليقود أحد أهم أسواق أوبر. نحن نثق به تماماً فى تحقيق رؤية أوبر وقيادة توسعاتنا فى مصر، حيث أنه بالفعل انخرط بفاعلية في التخطيط، والاستراتيجية، والعمليات لأنشطة الشركة المحلية والإقليمية على مدى السنوات الماضية."

وعلق أحمد حمودة على تعيينه في المنصب الجديد قائلا: "بصفتي شخصاً يؤمن تماماً برؤية أوبر في ابتكار وسائل جديدة للتنقل تتميز بالسهولة وانخفاض التكلفة لمخاطبة ملايين المصريين، فإني أتشرف للغاية بأن أصبح واحداً من المساهمين الرئيسيين فى تحقيق هذه الرؤية".

وأضاف: "شهدت عبر العامين الماضيين إطلاق خدمات أوبر سكوتر وأوبر باص، إلى جانب توفير فرص عمل لأكثر من 200 ألف شخص، وهو ما يجعلني متفائلاً للغاية خلال الفترة القادمة".

وقبل انضمامه لأوبر، عمل حمودة كنائب رئيس بنك الاستثمار "سي آي كابيتال"، حيث برز دوره في إدارة الدمج والاستحواذ، وهو عضو جمعية المحللين الماليين "CFA"، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية في القاهرة.